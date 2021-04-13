ماركا تكشف.. تحديات تنتظر بيريز في ولايته الجديدة

استعرضت جريدة ماركا التحديات التي تنتظر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بعدما فاز بمقعد رئاسة النادي من جديد بسبب عدم ترشحه أي رئيس أمامه في الانتخابات.

وترأس بيريز ريال مدريد لأول مرة منذ عام 2000 حتى استقالته في 2006، ثم عاد للمنصب في 2009 مجددا ولم يتنازل عنه حتى اللحظة.

التحديات التي تنتظر بيريز هي:-

رقم قياسي

أول هذه التحديات هو الوصول للرقم القياسي الخاص بالرئيس التاريخي للنادي وهو سنتياجو بيرنابيو في عدد البطولات، فقد حقق بيرنابيو 32 لقبا مقابل 26 لقبا حققها الميرينيجي تحت قيادة بيريز.

تحقيق 6 بطولات من الآن حتى عام 2025 لن يكون صعبا على بيريز.

وفاز بيريز بـ 5 دوري إسباني، 5 كأس السوبر الإسباني و5 دوري أبطال أوروبا و4 سوبر أوروبي و4 كأس العالم للأندية و2 كأس ملك إسبانيا و1 كأس إنتركونتينتال.

وخاض ريال مدريد تحت قيادة بيريز 1002 مباراة، فاز الملكي في 659 مباراة وتعادل في 172 وخسر 171، وسجل 2316 هدفا واستقبل 1027.

أزمة اقتصادية

سيحاول بيريز حل الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا بالانتهاء من ملعب سانتياجو برنابيو الجديد في أواخر عام 2022 أو بداية 2023.

من المتوقع أن يدر الملعب الجديد الكثير من الأرباح للنادي الملكي، قد تصل إلى 200 مليون يورو كل عام.

بناء فريق جديد

يستهدف بيريز إعادة سمعة ريال مدريد كفريق يرغب كل نجوم العالم في الانضمام إليه.

نعم ينافس ريال مدريد على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا كل عام لكن الفريق بحاجة إلى دماء جديدة بكل تأكيد، فأعمار نجوم الفريق بلغت الـ30 أو أكثر.

والثنائي الشاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وإيرلينج هالاند هداف بروسيا دورتموند هما أبرز الأسماء في قائمة بيريز من أجل بناء جلاكتيكوس جديد.

قد ينجح ريال مدريد في ضم مبابي الصيف المقبل في ظل رفض النجم الفرنسي لتجديد تعادقه مع سان جيرمان حتى الآن.

فيما فقد تتأجل صفقة ضم هالاند إلى صيف 2022 بسبب رغبة دورتموند في الإبقاء عليه لموسم جديد.

التجديد لنجوم الفريق

هناك أكثر من لاعب يقترب عقده من الانتهاء ويرغب بيريز في التجديد لهم.

أبرزهم سيرجيو راموس ولوكاس فاسكيز، فكلاهما لم يجدد عقده حتى الآن، عكس لوكا مودريتش الذي وافق على التجديد لموسم واحد حتى صيف 2022.

بقاء زيدان؟

حتى الآن تمكن زين الدين زيدان في الحفاظ على آمال ريال مدريد في التتويج بالدوري ودوري أبطال أوروبا رغم كل الإصابات التي ضربت فريقه على مدار الموسم.

لكن مستقبل زيدان مع ريال مدريد مجهول حتى الآن. فقط زيدان وبيريز يعلمان ما سيحدث للمدرب الفرنسي.

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