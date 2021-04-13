لا ريبوبليكا: أليجري نصح رئيس يوفنتوس بالتخلص من رونالدو "يعيق تطور الفريق والنادي"

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 11:31

كتب : FilGoal

رونالدو

نصح ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق لـ يوفنتوس، أندريا أنيللي رئيس النادي بـ "التخلص من كريستيانو رونالدو" وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

الصحيفة الإيطالية أشارت إلى أن أليجري قال لـ إنييلي "إن البرتغالي يعيق تطور الفريق والنادي".

وأضاف التقرير أن سيناريو الصفقة تحول من "صفقة القرن" لـ يوفنتوس "إلى أن أصبح النادي "أسيرا" للنجم البرتغالي.

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وينتهي تعاقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف 2022، ومن المنتظر أن يعقد الدون جلسة مع الإدارة عقب نهاية الموسم لتحديد مستقبله.

التقرير أردف أيضا أن يوفنتوس مستعدا لتوديع نجمه، لكن هناك شقان يجب وضعهما في الاعتبار وهما: لا يوجد عروض وأيضا الضرائب فإذا غادر رونالدو سيتخلى عن مزايا نظام الضرائب الإيطالي.

رونالدو (36 عاما) يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 25 هدفا.

وخاض رونالدو الموسم الحالي 37 مباراة بقميص يوفنتوس وسجل 32 وصنع 4 في جميع المسابقات.

بقميص البيانكونيري سجل 97 هدفا وصنع 22 في 126 مباراة وتوج بـ 4 ألقاب.

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