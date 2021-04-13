إصابة راموس بفيروس كورونا

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 11:26

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس

أعلن نادي ريال مدريد يوم الثلاثاء إصابة قائده سيرجيو راموس بفيروس كورونا.

وأفاد النادي الملكي يوم الثلاثاء في بيان: "يعلن نادي ريال مدريد أن مسحة لاعبنا سيرخيو راموس أعطت نتيجة إيجابية في اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أجري له".

كان راموس يغيب عن صفوف فريقه منذ مطلع هذا الشهر بسبب إصابة عضلية.

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المباريات التي غاب عنها قائد ريال مدريد بسبب الإصابة كانت ضد إيبار في الدوري الإسباني وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والكلاسيكو ضد برشلونة في الليجا.

كما يغيب عن لقاء الإياب ضد ليفربول يوم الأربعاء بملعب أنفيلد.

كان ريال مدريد قد فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 3-1.

سيرجيو راموس ريال مدريد
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