محمد حليم لـ في الجول: الزمالك لديه حلول لغياباته واستحقوا التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

شدد محمد حليم المدير الفني لـ حرس الحدود على صعوبة مواجهة الزمالك "الذي كان يستحق التأهل في دوري أبطال إفريقيا" في كأس مصر.

ويلتقي حرس الحدود مع الزمالك غدا مساء الأربعاء في تمام التاسعة والنصف على ملعب السويس في دور الـ 32 من كأس مصر.

وقال حليم لـ FilGoal.com عن اللقاء المرتقب: "مواجهة الزمالك تعد الأقوي لأي فريق، وأري أنه مع الأهلي الأفضل في إفريقيا وكان يستحق الصعود لدور الثمانية لدوري الأبطال".

وأضاف "الزمالك سيضم عناصره المميزة للقاء تجنبا للخسارة وسيكون تركيزه الكامل في المباراة، ولاعبو أي فريق يواجهوا الاهلي والزمالك يصبح تركيزهم أكثر نظرا للظهور الجيد".

وواصل "الزمالك لديه حلول لغياباته وشاهدنا تألق مروان حمدي في إفريقيا وتركيز محمود حمدي الونش ومحمود علاء في الكرات الثابتة وحلول يوسف أوباما الزئبقي ومهارة محمود عبد الرازق شيكابالا وسنركز علي غلق خطورة لاعبي الزمالك".

وأوضح غيابات فريقه: "نفتقد لخدمات علي فرج حارس المرمي وحامد خالد ومصطفي أمين وجهاد جنيدي ومصطفي حجاب ومحمد عزت".

وأكمل "سنتدرب عقب فطار الثلاثاء في القاهرة ثم نتوجه لمدينة السويس".

وتابع "أتمني تقديم أداء مميز يليق باسم نادي حرس الحدود بطل كأس مصر سابقا".

وتُوج حرس الحدود بلقب كأس مصر في نسختي 2008-2009 و2009-2010.

واسترجع حليم ذكرياته بقميص حرس الحدود ضد الزمالك قائلا: "عندما كنت لاعبا قدمت أفضل مبارياتي أمام الزمالك لقد سجلت 4 أهداف في مرمي الزمالك وهو أكثر فريق سجلت في مرماه في مسيرتي، وأفضل مباراة كانت الفوز 5-0 علي الزمالك".

ويحتل حرس الحدود في المركز الثاني في مجموعة بحري من الدوري الدرجة الثانية برصيد 41 نقطة خلف فاركو المتصدر بفارق نقطتين بعد مرور 20 جولة.