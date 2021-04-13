مواعيد مباريات الثلاثاء 13 أبريل 2021.. باريس سان جيرمان يواجه بايرن ميونيخ

يبدأ شهر رمضان بمواجهات كروية ساخنة وليالي الأبطال.

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على ملعب حديقة الأمراء يلتقي باريس سان جيرمان في تمام التاسعة مساءً مع بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المباراة مذاعة على قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

وفي التوقيت ذاته يحل بورتو ضيفا على تشيلسي في مباراة مذاعة على قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم، وتقام على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل إشبيلية.