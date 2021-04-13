تعافي مدافع يوفنتوس من فيروس كورونا

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 00:32

كتب : FilGoal

ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس تعافي ليوناردو بونوتشي مدافع الفريق من فيروس كورونا بعد فترة في العزل الصحي.

وكشف يوفنتوس في بيانه: "خضع ليوناردو بونوتشي لمسحتين للكشف عن فيروس كورونا وفقا للبروتوكول، وجاءت كل النتائج سلبية. وبالتالي تعافى اللاعب ولم يعد يخضع للعزل".

وأضاف "سينضم بونوتشي إلى تدريبات الفريق يوم الثلاثاء".

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وغاب بونوتشي عن 3 مباريات، وهي مباريات البيانكونيري ضد تورينو ونابولي وجنوى.

قبل نحو أسبوعين ذكر يوفنتوس في بيان "خضع ليوناردو بونوتشي لمسحة طبية بعد العودة من المشاركة مع المنتخب الإيطالي والتي أثبتت إصابته بعدوى فيروس كورونا".

وأضاف البيان "تم وضع اللاعب الإيطالي في عزل صحي".

ويستعد يوفنتوس لملاقاة أتالانتا ضمن الجولة 31 من الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة بفارق 12 نقطة عن إنتر المتصدر.

ليوناردو بونوتشي يوفنتوس
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