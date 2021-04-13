طبيب المنتخب: فترة غياب تريزيجيه قد تكون من 6 لـ9 أشهر الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 00:22 كتب : FilGoal تريزيجيه مع أستون فيلا أمام ليفربول مصر تريزيجيه أستون فيلا نرشح لكم أخر الأخبار تعافي مدافع يوفنتوس من فيروس كورونا 45 دقيقة | الدوري الإيطالي طبيب المنتخب: فترة غياب تريزيجيه قد تكون من 6 لـ9 أشهر 54 دقيقة | المحترفون الانتصارات مستمرة.. وست بروميتش يضرب ساوثامبتون بثلاثية وبرايتون يعطل إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي كيف فاز ريال مدريد في الكلاسيكو وأضعف برشلونة ساعة | تحليل في الجول رئيس لجنة الحكام: هذه شروط اختيار حكم القمة.. ومسحة لطاقمين قبل المباراة بـ72 ساعة ساعة | الدوري المصري كيميتش: نؤمن بحظوظنا في التأهل على حساب سان جيرمان لأننا الفريق الأفضل ساعة | دوري أبطال أوروبا إشبيلية ينتصر على سيلتا فيجو في إثارة الـ7 أهداف 2 ساعة | الدوري الإسباني مؤتمر ليلة الأبطال - توخيل: أنا في تشيلسي للفوز بالألقاب.. لكن يجب ألا نترك أنفسنا للأحلام 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. وكيله لـ في الجول: نتيجة مسحة الشناوي خلال ساعات قليلة طبيب المنتخب: فترة غياب تريزيجيه قد تكون من 6 لـ9 أشهر كيف فاز ريال مدريد في الكلاسيكو وأضعف برشلونة رئيس لجنة الحكام: هذه شروط اختيار حكم القمة.. ومسحة لطاقمين قبل المباراة بـ72 ساعة في الجول يكشف – قطاع ناشئي الزمالك يوصي بعدم خوض مواجهة الأهلي الفاصلة في دوري 99 الأكثر مشاهدة 1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 3 تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا 4 مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: الحالة التي سينظر فيها لشكوى الزمالك أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 0 برايتون 0 إيفرتون انتهت الدوري الإنجليزي 3 وست بروميتش ألبيون 0 ساوثامبتون انتهت الدوري الإسباني 3 سيلتا فيجو 4 إشبيلية انتهت الدوري الإيطالي 0 بينفينتو 1 ساسولو انتهت الدوري الألماني 0 هوفنهايم 0 باير ليفركوزن انتهت دوري أبطال أوروبا - تشيلسي - بورتو لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - بيراميدز - مصر للمقاصة لم تبدأ 21:30 دوري أبطال أوروبا - ليفربول - ريال مدريد لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي لم تبدأ 21:00 كأس مصر - الأهلي - النصر لم تبدأ 21:30 كأس مصر - الزمالك - حرس الحدود لم تبدأ 21:30 قد ينال إعجابك