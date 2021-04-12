رئيس لجنة الحكام: هذه شروط اختيار حكم القمة.. ومسحة لطاقمين قبل المباراة بـ72 ساعة

كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام عن الشروط التي اتبعها لاختيار الحكم الذي سيدير لقاء القمة بين الزمالك والأهلي والمؤجل من رابع جولات الدوري.

وتحدث وجيه أحمد عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الإثنين قائلا: "شروط من يدير القمة؟ الحكم ذو الطبع الهادئ والذي لم يمر بحالة جدلية مع أي من طرفي المباراة".

وشدد "لا نستطيع تعيين حكما للقاء لديه أزمة مع أي ناد من الناديين أو لديه مشاكل تحكيمية أو يوجد حالة من الجدل حوله بل يجب أن يكون مقبولا من الفريقين".

وعن موعد الإعلان عن الحكم للقمة التي ستقام في الـ18 من شهر أبريل الجاري قال: "ربما يوم 16 أو 17".

وأضاف "لم نرسل طلبا لأي دولة أجنبية لاستقدام حكام أجانب للقمة، لدينا طاقمي تحكيم سيجريان المسحة قبل المباراة بـ72 ساعة تحسبا لأي ظرف طارئ".

وتابع وجيه أحمد حديثه "اقتناع كل اللاعبين بالحكم المصري وبأداء كل شخص الدور المطلوب منه داخل الملعب سيجعل المباراة تخرج بشكل مميز".

وبسؤاله هل الحكم المصري أم الأجنبي أفضل لإدارة القمة أجاب "الحكم المصري يستطيع النجاح في تلك القمة وأثق في الطاقم الذي سيتم تعيينه لإدارة اللقاء".

وأتم "نتيجة مباراتي القمة الدور الأول والثاني خلال الموسم الجاري غير حاسمتين في مشوار الفريقين بالدوري عكس ما كان يحدث في السنوات الأخيرة بإقامتها في ختام كل دور، أما الآن سيكون هناك فرصة للفريقين في التعويض، كما أن تقنية الفيديو ستساعد الحكم على الخروج بالمباراة في أفضل شكل".

يذكر أن يوم الجمعة الماضي، أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا أعلن فيه تمسكه بإسناد لقاء القمة المقبل بين الأهلي والزمالك لطاقم تحكيم مصري.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com في وقت سابق عن أن محمود البنا هو الأقرب لإدارة المباراة. (طالع التفاصيل)

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب بـ 33 نقطة من 14 مباراة، أما الأهلي فيحل ثالثا بـ 27 نقطة من 11 مباراة.