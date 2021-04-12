كيميتش: نؤمن بحظوظنا في التأهل على حساب سان جيرمان لأننا الفريق الأفضل

يؤمن جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونيخ بحظوظ فريقه في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على باريس سان جيرمان، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بعدما خسر في الذهاب بملعبه 2-3.

وقال كيميش في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نؤمن بحظوظنا في التأهل لأننا الفريق الأفضل. لقد قدمنا أداءً أفضل من سان جيرمان في مباراة الذهاب، ولكن النتيجة لم تكن في صالحنا".

وأضاف "أنا واثق من قدرتنا على قلب النتيجة في مباراة الإياب".

وتابع كيميتش "لقد أظهرنا عقلية ممتازة في مباراة الذهاب، ولكننا لم نكن حاسمين بالشكل الكافي. هذه المرة علينا أن نجمع بين الأمرين".

وأكمل "لقد تمكن فريق باريس سان جيرمان من تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب، ولكنهم لم يخلقوا فرصًا عديدة. كنا الفريق الأفضل والأخطر، ويجب علينا أن نحسن استغلال الفرص التي ستسنح لنا يوم الثلاثاء".

وواصل "الأمر يتوقف على جميع اللاعبين وليس على لاعب واحد. نحتاج لوجود 11 قائدا في الملعب يوم الثلاثاء. يجب على الجميع التحلي بالعقلية المناسبة وتقديم أفضل ما لديهم، وعندما تسنح الفرصة، علينا أن نحسن استغلالها".

وأتم كيميتش "المواجهة لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات، وباريس سان جيرمان أيضا يعلمون ذلك".

ويحتاج بايرن ميونيخ للفوز بنتيجة 2-0 أو 3-1 أو أكثر للتأهل لنصف النهائي بعدما خسر في ألمانيا بمباراة الذهاب بنتيجة 2-3 من باريس سان جيرمان.