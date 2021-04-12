إشبيلية ينتصر على سيلتا فيجو في إثارة الـ7 أهداف

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 23:01

كتب : FilGoal

إشبيلية وسيلتا فيجو

خطف إشبيلية انتصارا مثيرا من ملعب بالايدوس معقل منافسه سيلتا فيجو بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين.

وحل إشبيلية ضيفا على سيلتا فيجو لملاقاته في إطار الجولة 30 من الدوري الإسباني.

افتتح إشبيلية أهداف المباراة في الدقيقة السابعة عن طريق جيوليس كوندي.

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وأدرك أياجو أسباس التعادل في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.

وعقب ثلاث دقائق فقط سج أسباس هدفا ثانيا له ولفريقه.

ولكن في الدقيقة 35 أدرك إشبيلية التعادل عن طريق فيرناندو ريجس.

وما هي إلا ثماني دقائق إلا ونجح سيلتا فيجو في تسجيل هدفا ثالثا عن طريق برايس مينديز.

وأدرك إيفان راكيتيتش التعادل للفريق الأندلسي في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 76 سجل أليخاندرو جوميز الهدف الرابع لإشبيلية ليخطف الانتصار المثير لفريقه.

بتلك النتيجة وصل رصيد إشبيلية إلى 61 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

ويبتعد إشبيلية عن أتليتكو مدريد المتصدر بست نقاط فقط.

أما سيلتا فيجو فتجمد رصيده عند 37 نقطة يحتل بهم المركز العاشر.

إشبيلية سيلتا فيجو
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