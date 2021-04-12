مؤتمر ليلة الأبطال - توخيل: أنا في تشيلسي للفوز بالألقاب.. لكن يجب ألا نترك أنفسنا للأحلام

قال توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي إنه يتواجد في صفوف ناديه من أجل التتويج بالألقاب نهاية الموسم مشددا في الوقت ذاته على أنه لا يجب أن يفقد الفريق نفسه في الأحلام فقط بل عليه العمل لتحقيقها.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الإثنين للحديث عن مواجهة بورتو غدا الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان تشيلسي فاز خارج ملعبه بهدفين دون رد.

وأقيم لقاء الذهاب في ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل إشبيلية ومباراة الإياب ستقام في ذات الملعب لرفض البرتغال دخول تشيلسي إليها وسفر بورتو إلى إنجلترا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال توخيل: "نحن الآن في لقاء الإياب من ربع نهائي دوري الأبطال حيث لن تجد فريقا لا يحلم بالتأهل لنصف النهائي".

وواصل "نحن في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ولدينا فرصة التأهل للنهائي ومن ثم يمكن لنا القول إن هناك فرصة للفوز باللقب".

وأكمل المدرب الألماني حديثه "لا يوجد شيئا لنخفيه، تشيلسي هو ناد بُني من أجل الفوز بالألقاب والفوز المباريات على التوالي، تشيلسي لديه الثقافة والعقلية للقيام بذلك".

وواصل "أنا هنا للفوز بالمباريات والألقاب هذا ما أطلبه من نفسي، لماذا أقول أي شيء مختلف الآن؟ إن أردت الفوز في خلال ثلاث أو خمس سنوات لا أعرف ما هذا".

وتابع "يمكننا التحدث لساعات وساعات ولكن الآن أمامنا مباراة غدا ودائما أصعب مباراة هي المقبلة وأصعب عائق هو المقبل، ولا يجب أن نفقد أنفسنا في الأحلام والآمال أو الخطب".

وأتم توخيل حديثه "نحن هنا لتقديم أداء قويا في إياب ربع النهائي وأتمنى غدا نستطيع التحدث عن نصف النهائي".