أتليتكو مدريد يكشف تشخيص إصابة ثنائي الفريق

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 22:29

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - أتليتكو

أعلن نادي أتليتكو مدريد تفاصيل إصابة لاعبيه جواو فيليكس وكيران تريبيير.

الثنائي أصيب خلال مباراة الفريق ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وأفاد النادي في بيان: "خضع جواو فيليكس وكيران تريبيير للفحوصات يوم الاثنين. تم تشخيص إصابة البرتغالي بإلتواء في الكاحل، بينما يعاني الإنجليزي من آلام أسفل الظهر".

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وأضاف البيان "كلا اللاعبين في انتظار الاستجابة للعلاج".

واكتفى أتليتكو مدريد بالتعادل 1-1 أمام مضيفه ريال بيتيس في ملعب بينيتو فياماريان، بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

يانيك فيريرا كاراسكو تقدّم للضيوف مبكرا جدا، لكن كريستيان تيّو أدرك التعادل لأصحاب الأرض قبل انقضاء ثلث ساعة.

ليرفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 67 نقطة ويستعيد الصدارة، لكن بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد صاحب الـ66 نقطة بعد انتصاره يوم أمس على برشلونة في الكلاسيكو.

ويحل برشلونة ثالثا برصيد 65 نقطة، ليشتعل الصراع على لقب الدوري الإسباني في آخر 8 جولات.

يأتي ذلك بعد أن كان أتليتكو مدريد متفوقا على ريال مدريد وبرشلونة بفارق 10 نقاط كاملة في الجولة 21 من المسابقة.

ويعد ذلك التعثر السابع لـ أتليتكو في آخر 11 جولة، إذ لم يعرف خلالها إلا 4 انتصارات، وتعادل في 5 وخسر مرتين.

من جهة أخرى، تواصلت عقدة دييجو سيميوني لـ مانويل بيليجريني، إذ لم ينتصر المدرب التشيلي على نظيره الأرجنتيني مطلقا في 6 مواجهات بينهما.

جواو فيليكس كيران تريبيير أتليتكو مدريد
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