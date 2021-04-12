رايولا عن هالاند: أحترم وجهة نظر دورتموند ولكن هذا لا يعني موافقتي

يبدو أن السجال بين مينو رايولا وكيل أعمال إرلينج هالاند ومسؤولي ناديه بروسيا دورتموند بدأ بالفعل.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند

مايكل زورك المدير التنفيذي لبروسيا دورتموند قال قبل عدة أيام: "أريد القول إننا ملتزمون بما نخطط له الموسم المقبل، لدينا خطط واضحة بوجود هالاند معنا الموسم المقبل".

ورد رايولا عبر صحيفة "سبورت 1" الألمانية اليوم الإثنين: "أستطيع تأكيد الأنباء التي ذكرت أنني تواجدت في دورتموند لإجراء بعض المحادثات".

وواصل "مايكل زورك أكد لنا أن النادي لا يريد بيع هالاند في الانتقالات الصيفية المقبلة، أنا أحترم ذلك".

قبل أن يستدرك "لكن هذا لا يعني موافقتي، دورتموند كان واضحا في رؤيته ونحن بخير مع ذلك".

وشدد وكيل اللاعبين الإيطالي "لا توجد حربا بيني وبين دورتموند، العلاقة بيننا مازالت جيدة".

وكان رايولا دخل في صراع قبل عدة سنوات مع مسؤولي دورتموند بعدما أصر على نقل هنريك مخيتاريان إلى مانشستر يونايتد في صيف عام 2016.

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن رايولا التقى خوان لابورتا وفلورنتينو بيريز رئيسي برشلونة وريال مدريد لتمهيد انتقال هالاند لأحد الناديين.

وسجل هالاند 49 هدفا في 52 مباراة مع دورتموند وصنع 13 آخرين.