تنس - إصابة ميار شريف بفيروس كورونا

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 19:05

كتب : FilGoal

ميار شريف

كشفت ميار شريف لاعبة التنس المصرية عن إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت ميار شريف عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله قبل بداية الشهر المبارك أصبت بڤيروس كورونا .. دعواتكم بالشفاء".

وأضاف "وتمنياتي للأمة الإسلامية بكل الخير بمناسبة الشهر المبارك. رمضان كريم".

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وكتبت ميار شريف التاريخ عندما باتت أول مصرية تفوز بمباراة في بطولة كبرى للتنس خلال الدور الرئيسي وهو ما تحقق في بطولة أستراليا المفتوحة الأخيرة.

وكانت ميار أول مصرية تصل إلى الدور الرئيسي في بطولة من البطولات الكبرى "جراند سلام" وذلك في نسخة رولان جاروس الأخيرة.

ووصلت ميار شريف في التصنيف للمركز الـ 114عالميا، وهو أفضل تصنيف للاعبة تنس مصرية.

ميار شريف تنس
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