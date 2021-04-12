شوقي غريب لـ في الجول: تريزيجيه كان ضمن قائمة الأولمبياد المبدئية المكونة من 80 لاعبا

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا كان ضمن قائمته المبدئية لأولمبياد طوكيو 2020، والتي ضمت أكثر من 80 لاعب على حد وصفه.

وأصيب تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي، ما يعني تأكد غيابه عن الحدث، وأنه لن يكون ضمن الثلاثي فوق السن في قائمة غريب.

وقال غريب لـ FilGoal.com، "اتصلت بمحمود حسن تريزيجيه بعد أن علمت بإصابته، كان ضمن القائمة المبدئية الخاصة بالأولمبياد والتي أرسلناها للاتحاد الدولي".

وأوضح "حتى الآن لست مستقرا على القائمة النهائية أو من الكبار الذين سينضمون للفريق، ولكننا أرسلنا قائمة مبدئية تضم 80 لاعبا وكان تريزيجيه من ضمنها".

وأتم "حرصت على الإشادة بتريزيجيه والرفع من معنوياته لأنه لاعب مجتهد ومميز"

وتعرض تريزيجيه للإصابة ضد ليفربول أثناء خسارة فريقه 2-1 في الدوري الإنجليزي، ليغادر على إثرها الملعب في الدقيقة 82.

وتم تشخيص إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي حسبما علم FilGoal.com، ولم يتم تحديد مدة غيابه عن الملاعب بعد.

وشارك تريزيجيه في 22 مباراة مع أستون فيلا في كل المسابقات هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وستجري قرعة دور المجموعة لبطولة كرة القدم في أولمبياد طوكيو في 21 أبريل المقبل في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في سويسرا.

ولم يعلن فيفا بعد تصنيف المنتخبات في القرعة لكنه كشف في وقت سابق نظام احتساب النقاط.

وستتقسم المنتخبات الـ16 إلى 4 مستويات وفقا لنتائجها في آخر 5 دورات أولمبية، مع منح نقاط إضافية لأبطال المنافسات القارية، ما يعني حصول مصر على نقاط إضافية بعد تتويجها بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما في 2019.

وتشترط القرعة عدم وقوع منتخبين من قارة واحدة في مجموعة واحدة، ما يعني أن كل مجموعة من المجموعات الأربع ستحتوي على منتخب أوروبي وآخر آسيوي.

وبذلك ستقع مصر مع فريق أوروبي وآخر آسيوي وثالث من أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو نيوزيلاندا.

وتنص القرعة على وجود اليابان في التصنيف الأول ومشاركتها في المجموعة الأولى باعتبارها مستضيف البطولة.

وتنطلق المنافسات في 22 يوليو المقبل وتنتهي في 7 أغسطس.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتحمل البرازيل اللقب بعد تتويجها بالبطولة لأول مرة في التاريخ في 2016 على ملعبها.