بيرلو يقيم موسمه التدريبي الأول مع يوفنتوس بالدرجات

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 18:13

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - أندريا بيرلو

قيم أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس تجربته التدريبية الأولى بالدرجات وشرح أفكاره التي يحاول تطبيقها في الملعب.

وقال بيرلو للصحفيين عقب الفوز على جنوى: "كل المدربين يجب أن يشعروا أنهم عليهم إثبات أنفسهم كل يوم بعيدا عني لأنني في أول تجربة تدريبية لي".

وواصل "كرة القدم كانت كالحلم بالنسبة لي منذ أن كنت طفلا، وسأواصل العمل بقوة للتحسن".

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وأكمل بيرلو "سأعطي نفسي 6 درجات من 10 في الموسم الجاري حتى الآن، أعرف أنني يتعين علي القيام بالمزيد وعندما لا تحقق النتائج المرجوة فإن المدرب هو أول شخص يتحمل المسؤولية".

وعن أفكاره قال بيرلو: "أريد السيطرة على المباريات والضغط على الخصم ولبعض الأسباب لم نتمكن من تنفيذ تلك الأفكار بالكامل لكن الفريق متحمس وسنواصل العمل".

وودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا ويحتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي بـ62 نقطة بفارق 12 نقطة كاملة عن إنتر ميلان المتصدر بعد مرور 30 جولة.

يوفنتوس بيرلو
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