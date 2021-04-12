مران الأهلي - انتظام بواليا استعداد لمواجهة النصر
الإثنين، 12 أبريل 2021 - 17:39
كتب : FilGoal
شارك والتر بواليا مهاجم الأهلي في مران فريقه الجماعي بشكل طبيعي بعدما غاب الأيام الماضية بسبب الإصابة.
والتر بواليا
النادي : الأهلي
وتعافى بواليا من آلام المعدة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.
وانتظم بواليا في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، والذي اشتمل على الجانب البدني وتدريبات الكرة، استعدادًا لمواجهة النصر المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في بطولة كأس مصر.
وكان الأهلي قد حصل على راحة يوم السبت الماضي وفقا لأجندة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، قبل أن يستأنف تدريباته مساء اليوم، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة النصر.
كما أدى حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي تدريبات فردية بالجري حول الملعب وبعض التدريبات التأهيلية ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له تمهيدا للعودة للمشاركة في المران الجماعي.
وأجرى حمدي فتحي جراحة في الكوع أبعدته عن التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية خلال الفترة الماضية، بعد إصابته مع المنتخب الوطني خلال مشوار التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.
وخضع فتحي لتدريبات تأهيلية اليوم تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالنادي، واشتملت على جلسة «جيم» وتدريبات خفيفة في الملعب.
وشارك أيضا ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق بعد تعافيه من نزلة البرد التي أبعدته عن المران في الأيام الماضية.
كما أجرى فريق الأهلي مسحة طبية قبل انطلاق المران للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، استعدادا لمواجهة النصر في كأس مصر.
ويلعب الأهلي أيضا ضد الزمالك في الدوري المصري يوم الأحد المقبل الموافق 18 أبريل الجاري.