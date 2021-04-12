حوار في الجول – كامورانيزي يتحدث عن اختيار إيطاليا والكالتشيوبولي ..الخسارة من مصر في 2009 وصلاح

كان ماورو كامورانيزي بطل العالم مع إيطاليا في 2006 واحدا من 20 لاعبا قرروا البقاء مع يوفنتوس عقب فضيحة "الكالتشيوبولي" ومساعدته على العودة من جديد بعد قرار هبوطه للدرجة الثانية.

وبعدما كان من أبطال التتويج بكأس العالم 2006، أفاق صاحب الأصول الأرجنتينية على صدمة إدانة فريقه يوفنتوس في قضية التلاعب بنتائج مباريات الدوري الإيطالي، وإعلان هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية مع خصم 9 نقاط من رصيده وسحب لقبي الدوري الإيطالي مواسم 2004-2005 و2005-2006 من خزائنه.

وكل من أحب الجيل التاريخي لمنتخب إيطاليا 2006 امتلك داخل قلبه معزة خاصة لكامورانيزي الذي لعب على الجناح الأيمن في كتيبة مارتشيلو ليبي المتوجة بمونديال 2006 عقب التغلب على فرنسا في النهائي.

ويحاور FilGoal.com كامورانيزي عن التتويج بمونديال 2006، قرار الاستمرار مع يوفنتوس والخسارة التاريخية من منتخب مصر في كأس القارات 2009.

كنت من الأوفياء بسبب قرار البقاء في يوفنتوس عام 2006، لماذا قررت الاستمرار مع الفريق؟

سحب لقب الدوري والهبوط للدرجة الثانية كان قرارا صعبا علينا كلاعبين في يوفنتوس، شعرنا بالحزن والمرارة في غرفة الملابس.

ولكنني ناقشت عائلتي بشأن الاستمرار في تورينو، وأقنعتني أن البقاء مع يوفنتوس هو القرار الأفضل.

ومرت سنوات عديدة، ولم أعد أفكر في هذه الأمور السيئة الآن وبعد ما حققناه.

لماذا اخترت اللعب دوليا لإيطاليا؟

لأنني تلقيت اتصالا هاتفيا من المدرب (تراباتوني) الذي أخبرني أنه لا يوجد في إيطاليا أحد قوي مثلي في هذا المركز، وأقنعني باللعب لمنتخب إيطاليا.

ولكن لماذا لم تشارك في غناء النشيد الوطني الإيطالي قبل المباريات؟

قراري كان سببه احترام الجميع، أعلنت قبل منحي الجنسية أنني لن أغني النشيد احتراما للإيطاليين.

وهل كان من السهل عليك قص شعرك بعد نهائي 2006؟

أجاب ضاحكا: في الحقيقة نعم، اتفقنا على أننا لو وصلنا إلى النهائي وفزنا بالكأس سوف أقصه كنوع من التحفيز، ولم أفكر في أي شيء آخر وقت الاحتفالات.

هل توقعت سيناريو النهائي؟

لا، لم يتوقع أحد ما حدث لزيدان في النهائي، كانت مفاجأة لنا جميعا.

كان جيلا مميزا لمنتخب إيطاليا اتسم بالاحترام وحقق المجد.

وخضنا الكثير من المباريات التي لا تٌنسى لدرجة أنني لا استطيع حتى اختيار واحدة لتكون الأفضل.

كنت على مقاعد البدلاء خلال الخسارة 1-0 أمام مصر في كأس القارات 2009 ، كيف رأيت هذه المباراة؟

كانت مباراة صعبة وجميلة ضد فريق قوي أبهرنا جميعنا.

لم نكن نعرف لاعبي منتخب مصر قبل المباراة، ولكننا وجدنا فريقا جيدا يحقق الفوز.

الآن مصر تمتلك محمد صلاح، كيف تراه وهو يلعب في نفس مركزك؟

صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم وأفضل لاعب في هذا المركز، وأتمنى أن يستمر في تقديم الكثير في مسيرته مع كرة القدم.

وقدم صلاح أداء جيدا في إيطاليا وانتقاله إلى ليفربول كان في توقيت مناسب وجيد لمسيرته.

هل تتوقع عودته لإيطاليا؟

لا أعتقد أنه سيعود الآن.

لننتقل إلى يوفنتوس، ما هي مشاكل الفريق الآن؟

يجب أن تحقق التوازن بين اللاعبين الشباب وذوي الخبرة، وكنا نعلم أن هذا الموسم سيكون صعبا.

هل تعتقد أن يوفنتوس يجب أن يبيع كريستيانو رونالدو؟

ليس لدي فكرة عن طبيعة العلاقة بين النادي ورونالدو الآن.

أخيرا، ما هي خططك للمستقبل؟

استمر في التطور كمدرب.

وأشعر بالسعادة من خطواتي وأريد الاستمرار في العمل.