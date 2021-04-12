مؤتمر ليلة الأبطال – كيمبيمبي: بايرن أقوى فريق في أوروبا

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 16:49

كتب : FilGoal

بريسنيل كيمبيمبي

يرى برسنيل كيمبيمبي مدافع باريس سان جيرمان أن بايرن ميونيخ هو أقوى فريق في قارة أوروبا.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونيخ، غدا الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز باريس سان جيرمان بنتيجة 2-3 على ملعب بايرن ميونيخ.

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وقال كيمبيمبي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء عن إرتدائه شارة قيادة فريقه في المباراة: "أنا مُنافس وأحب المسؤولية الواقعة علي".

وأضاف "إرتداء شارة القيادة يعكس ثقة النادي والمدرب بي، وسأحاول أن أقدم كل طاقتي".

وتابع "كانت رحلة طويلة (مع النادي عبر صفوف الناشئين) وأرجو أن تستمر هذه المغامرة الرائعة وأنا فخور للغاية".

وعن مباراة بايرن، صرح "إقصاء بايرن ميونيخ سيكون صفقة كبيرة لنا".

وتابع "هم أفضل فريق في قارة أوروبا في الوقت الحالي".

وأتم "نحترم بايرن للغاية والتأهل (لنصف النهائي) سيكون شيء رائع".

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