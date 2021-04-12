اللجنة القانونية في الأهلي تعد تقريرا بأحداث وتبعات مباراة دوري الجمهورية

تعقد اللجنة القانونية للنادي الأهلي اجتماعا لدراسة أحداث مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب مواليد 1999.

وكان الأهلي قد فاز على الزمالك بنتيجة 2-1 في ختام مباريات دوري الشباب، قبل أن يحتفل الفريقان بالفوز بلقب المسابقة.

ليقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة فاصلة بين الفريقين لتحديد الفائز باللقب يوم 20 أبريل المقبل.

وتقوم اللجنة القانونية بـ"دراسة كل المكاتبات الصادرة والواردة من اتحاد الكرة بالإضافة اللوائح المنظمة للمسابقات، قبل بحث قرار اتحاد الكرة الأخير بإقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل دوري الشباب، عقب تساوي الفريقين في عدد النقاط". وفقا لما ذكره موقع الأهلي.

وسترفع اللجنة القانونية تقريرها إلى لجنة التخطيط الخاصة بكرة القدم وإخطار محمود الخطيب رئيس النادي بما توصلت إليه، تمهيدا لحسم الجدل الذي أثير حول بطولة دوري "مسابقة 99".