اللجنة القانونية في الأهلي تعد تقريرا بأحداث وتبعات مباراة دوري الجمهورية

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 16:30

كتب : حسام نور الدين

احتفال لاعبي الأهلي بالفوز بلقب دوري الجمهورية مواليد 99

تعقد اللجنة القانونية للنادي الأهلي اجتماعا لدراسة أحداث مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب مواليد 1999.

وكان الأهلي قد فاز على الزمالك بنتيجة 2-1 في ختام مباريات دوري الشباب، قبل أن يحتفل الفريقان بالفوز بلقب المسابقة.

ليقرر اتحاد الكرة إقامة مباراة فاصلة بين الفريقين لتحديد الفائز باللقب يوم 20 أبريل المقبل.

أخبار متعلقة
الأهلي يشكو إمام عاشور وزملائه لاتحاد الكرة تحليل في الجول - أفشة والضغط.. إيجابيات أضافها موسيماني لـ الأهلي وسلبيات عاجلة اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل الجمهورية (99) طارق يحيى لـ في الجول: نرفض قرار المباراة الفاصلة.. مستعدون لمشاركة اللقب مع الأهلي مدرب شباب الأهلي لـ في الجول: نتقبل القرار ومستعدون لمواجهة الزمالك.. ولكن

وتقوم اللجنة القانونية بـ"دراسة كل المكاتبات الصادرة والواردة من اتحاد الكرة بالإضافة اللوائح المنظمة للمسابقات، قبل بحث قرار اتحاد الكرة الأخير بإقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل دوري الشباب، عقب تساوي الفريقين في عدد النقاط". وفقا لما ذكره موقع الأهلي.

وسترفع اللجنة القانونية تقريرها إلى لجنة التخطيط الخاصة بكرة القدم وإخطار محمود الخطيب رئيس النادي بما توصلت إليه، تمهيدا لحسم الجدل الذي أثير حول بطولة دوري "مسابقة 99".

الأهلي الزمالك دوري الشباب
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الأهلي - انتظام بواليا استعداد لمواجهة النصر 3 دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول – كامورانيزي يتحدث عن اختيار إيطاليا والكالتشيوبولي ..الخسارة من مصر في 2009 وصلاح 29 دقيقة | أوروبا
مؤتمر ليلة الأبطال – كيمبيمبي: بايرن أقوى فريق في أوروبا 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اللجنة القانونية في الأهلي تعد تقريرا بأحداث وتبعات مباراة دوري الجمهورية ساعة | مصر
الأهلي يشكو إمام عاشور وزملاءه لاتحاد الكرة ساعة | مصر
قائمة ريال مدريد – غياب هازارد.. وحضور 3 ناشئين أمام ليفربول 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
العضو المنتدب لـ أكاديمية "حقك تحلم": نعتني بالناشئ رياضيا وتعليميا ومعيشيا 2 ساعة | مصر
كادينا كوبي: هازارد لن يسافر ليفربول.. وفالفيردي سيخاطر من أجل زيدان 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 3 تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا 4 بعد هدفه في ريال مدريد.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول
قد ينال إعجابك