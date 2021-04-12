قائمة ريال مدريد – غياب هازارد.. وحضور 3 ناشئين أمام ليفربول

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه المسافرة إلى ليفربول لخوض إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة ضم 21 لاعبا، من ضمنهم 3 أفراد من ريال مدريد كاستيا (الفريق الرديف).

ويغيب عن القائمة إدين هازارد رغم تدربه جماعيا مع الفريق لأكثرم ن أسبوع، ليتواصل ابتعاده عن الملاعب مثلما حدث في الذهاب وفي لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة.

بينما يحضر فيدي فالفيردي رغم الشكوك المحيطة بجاهزيته للقاء بعد أن تلقى كدمة في القدم أمام برشلونة.

ويتواجد فيكتور تشوست، وسيرخيو أريباس، ومارفين بارك من فريق الشباب لإكمال القائمة.

بينما يغيب سيرخيو راموس، وداني كارباخال، ولوكاس فاسكيز للإصابة، ويتواصل ابتعاد رافاييل فاران المصاب بـ فيروس كورونا.

وفاز ريال مدريد ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – فيكتور تشوست – ألفارو أودريوزولا – فيرلان ميندي – مارسيلو

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – إيسكو – سيرخيو أريباس – مارفين بارك

الهجوم: كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – رودريجو – ماريانو – فينيسيوس جونيور