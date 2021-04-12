العضو المنتدب لـ أكاديمية "حقك تحلم": نعتني بالناشئ رياضيا وتعليميا ومعيشيا

أطلقت مجموعة منصور نموذجا جديدا للاستثمار في تعليم الكرة في مصر من خلال أكاديمية "حقك تحلم".

على الهامش، تواصل FilGoal.com مع محمد وصفي العضو المنتدب لأكاديمية "حقك حلمك" في مصر.

وقال وصفي في حديثه لـ FilGoal.com: "أكاديمية حقك تحلم - شراكة مجموعة منصور تطلق نموذجا جديدًا للاستثمار في تعليم الكرة في مصر: (RTD) - الذي يمنح مواهب كرة القدم الشابة تعليماً ويدربهم على كرة القدم من خلال أكاديميات في غانا والدنمارك - يبدأ شراكة بقيمة 100 مليون يورو مع "مان كابيتال".

وأضاف: "مان كابيتال هو الذراع الاستثماري لمجموعة منصور في المملكة المتحدة والتي تتطلع إلى إطلاق أكاديمية في مصر وأكاديمية واكتشاف المواهب الكروية من أجل اتاحة الفرصة لهم لاكتشافهم واحترافهم في الأندية رياضية مختلفة، و من ضمن هذه الأندية ناديها الذي تمتلكه وهو "إف سي نوردسجيلاند" والذي ينشط في الدوري الممتاز الدنماركي. لقد حصلت على التعليم والرياضة وبناء الشخصية وفقا ل ESG في مصر".

وشدد وصفي: "لسنا أكاديمية استثمارية كما يمكن أن يظن البعض عند سماع المسمى، فنحن لا نطلب مقابل للاشتراكات او لاستمارات عضوية من أجل انضمام المواهب الصغيرة لنا، بل إننا سنصرف الآلاف وربما الملايين من أجل ثقل هذه المواهب رياضيا وتعليميا".

وأشار: "إنه استثمار طويل الأجل، له عوائد اجتماعية وليس مالية: RTD مشروع المسؤولية الاجتماعية للشركات، فهو مشروع اجتماعي هادف للربح وليس لتوزيع الأرباح". "نحن نعتبرها طريقة تقدمية للاستثمار".

وواصل: "ما نتوقعه هو التوسع والاستثمارات التقنية والإعلامية واكتساب المزيد من أندية كرة القدم ونشر فكرة RTD في إفريقيا وأوروبا مهم لنموذج النمو. ويشمل ذلك التوسع والاستثمارات في التكنولوجيا والإعلام للمساعدة في تطوير امكانيات الشباب الموهوبين".

وأوضح: "سنعتمد على فريق كشافين الأكاديمية الذي سيعمل على متابعة العديد من المواهب من سن 9 سنوات كحد أدنى وصولا إلى 17 سنة كحد أقصى في مختلف المحافظات بداية من الإسكندرية وصولا إلى أسوان في الفترة من شهر يونيو إلى شهر سبتمبر من العام الحالي".

وأردف: "هدفنا ضم أفضلهم، فنحن نستهدف في أول عام لنا بمصر ضم 25 موهبة فقط من أصل 40 ألفا سيكونون متاحين للمشاهدة عبر فريق الكشافين لدينا، علي أن تكون الخطة طويلة الأجل هي الحصول على 100 موهبة بنهاية السنة الرابعة".

وتابع: "عقب الاستقرار على أول 25 موهبة، سيتم ثقلهم تعليميا ورفع مستواهم كرويا وتدريبهم بنفس أسلوب اللعب المتبع في نادينا بالدانمارك".

وكشف: "بمجرد انضمام الناشئ سيعيش في الأكاديمية بما يشبه أكاديمية لاماسيا التابعة لنادي برشلونة وسيكون متاحا لزيارة عائلته مرة أسبوعيا".

وأضاف: "الأكاديمية ستتولى مصاريف معيشة الناشئ بالكامل سواء من ملبس أو تغذية أو معيشة أو تدريب أو التعليم، نريد ان يكون تحت أنظارنا وداخل المناخ الخاص بنا حتى يعيش الاحتراف من حداثة سنوات عمره".

وتحوّل للحديث عن المستقبل: "نسعى لشراء ناد أوروبي ثاني خلال العامين المقبلين، نعلم تماما أن نادينا الحالي في الدانمارك ربما لا يستطيع استيعاب المواهب التي سنعدها خلال الفترة المقبلة سواء من مصر أو غانا على سبيل المثال، ولذلك تهدف الإدارة لشراء ناد آخر في أوروبا".

وتابع: "سيتم اتباع المنهج القومي تحت إشراف وزارة التربية والتعليم بالاضافة الى الأسلوب العلمي المتبع في أكاديميات الكرة في بلدان أوروبا الشمالية أو الغربية، ولذلك نريد أن نكون أول من يدخل هذا الأسلوب في مصر".

وعن شكل الحياة الأسبوعية للناشئ في الأكاديمية يقول وصفي: "سيتلقى تعليمه ودروسه تحت إشرافنا، فتعليم وتثقيف ناشئي الكرة مهم لنا مثل أهمية موهبته في كرة القدم".

وأضاف: "كما سيتدرب بنفس الجرعات التي تتم في نادينا في أوروبا، وسيكون هناك فريق لتحليل الأداء وعمل محاضرات للاعبين لتصحيح أخطائهم وتطوير أدائهم كما يحدث في فرق الدوري الممتاز في مصر".

الأكاديمية ستتيح للمتفوقين فيها إمكانية الحصول علي منح دراسية رياضية في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، ووصفي قال في هذا الصدد:"سيكون بإمكاننا منح المتفوقين دراسيا ورياضيا من الناشئين لدينا منح دراسية رياضية في جامعات أمريكا، حيث تمتلك مؤسستنا هذه المقدرة، ولكن بشرط أن يملك الناشئ التفوق الهائل من أجل الحصول علي هذه الفرصة".

وأضاف: "ببساطة أي ناشئ لدينا سيعيش حياة الاحتراف كما هي في أوروبا، وسنعمل على إنجاحه وتطويره بالشكل العلمي المدروس، لا نريد ترك أي أمر للصدفة أو الحظ".

وتحوّل للحديث عن الكرة النسائية: "الأكاديمية ستهتم بالكرة النسائية أيضا حيث سيكون لها فريق رسمي يمثلها في دوري الكرة النسائية".

وأتم كاشفا كواليس زيارة الفريق الغاني لـ مصر: "قام فريق تحت 18 عاما بقيادة المدرب لاريا كينجستون بجولة تدريبية تعليمية في مصر".

وأكمل: "هذه الرحلة ستساعد في تنمية شخصية اللاعبين، وتنمية المهارات الرياضية وكذلك تعزيز التبادل الثقافي الرياضي للفريق".

واختتم: "حتى الآن، لعبوا مباراة ودية ضد المقاولون العرب انتهت بفوز فريق Right to Dream بنتيجة 3-1 وأخرى مع نادي الزمالك تحت 18 سنة بحضور طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين، وجمال عبد الحميد المشرف العام على قطاع الناشئين".