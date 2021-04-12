كادينا كوبي: هازارد لن يسافر ليفربول.. وفالفيردي سيخاطر من أجل زيدان

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 15:21

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد

يعيش زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، وضعا عصيبا بسبب نقص الأفراد قبل مواجهة ليفربول مساء الأربعاء.

ريال مدريد يحل ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن تفوق ذهابا 3-1.

وذكرت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية أن إدين هازارد لن يسافر مع بعثة الفريق إلى ليفربول غدا الثلاثاء، بالرغم من تدربه جماعيا لأكثر من أسبوع.

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وكان منتظرا أن يظهر هازارد أمام ليفربول ذهابًا، أو أمام برشلونة في الكلاسيكو، عودة لم تحدث، ويبدو أننا سننتظر مزيدا من الوقت لنشهدها مع رغبة زيدان في عدم المخاطرة بجناحه البلجيكي.

على جانب آخر، يواجه فيدي فالفيردي خطر الغياب عن مواجهة ليفربول بدوره بعد تعرضه لإصابة أمام برشلونة.

لاعب وسط أوروجواي الدولي تعرض لكدمة في الكلاسيكو والتقطته الكاميرات يعرج بعد اللقاء.

وخضع فالفيردي لتأهيلات خاصة منفصلة عن بقية اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا لقاء الكلاسيكو.

وشددت إذاعة "كادينا كوبي" أن فالفيردي سيسافر مع بعثة الفريق إلى ليفربول، لكن قرار مشاركته من عدمها سينتظر حتى اللحظة الأخيرة بناءً على تطور حالته.

من جانبها أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فالفيردي يسابق الزمن ليكون جاهزا، خصوصا مع النقص العددي الشديد الذي تعانيه كتيبة زيدان.

ويحاول فالفيردي التغلب على الألم، ولا يمانع المخاطرة بالمشاركة في المواجهة المرتقبة.

ويعاني ريال مدريد من غياب سيرخيو راموس وداني كارباخال ولوكاس فاسكيز للإصابة، كما يعاني رافاييل فاران من فيروس كورونا.

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