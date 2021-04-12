مؤتمر ليلة الأبطال – فليك: نريد أن نحدث اضطرابا صغيرا لـ باريس سان جيرمان

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 15:20

كتب : FilGoal

هانز فليك - بايرن ميونيخ

يعلم ديتر هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ أن مباراة فريقه ضد باريس سان جيرمان صعبة للغاية لكن الفريق الألماني لن يستسلم.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على باريس سان جيرمان، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء.

ويحتاج بايرن ميونيخ للفوز بنتيجة 2-0 أو 3-1 أو أكثر للتأهل لنصف النهائي بعدما خسر في ألمانيا بمباراة الذهاب بنتيجة 2-3 من باريس سان جيرمان.

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وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "أُتيحت لنا العديد من الفرص في مباراة الذهاب لكننا لم نحسن استغلالها".

وتابع "علينا أن نصبح أفضل".

وشدد "نعرف أن المباراة لن تكون سهلة لكننا لن نستسلم".

وأضاف "نعلم أن علينا أن نسجل هدفين على الأقل لكنها ستكون مهمة صعبة".

وأكمل "لكننا نلعب كرة القدم من أجل هذه المباريات".

وأردف "نريد أن نحدث اضطرابا صغيرا في باريس، وسنكون سعداء إذا حققنا ذلك".

وأتم "ليون جروتسيكا ولوكاس هيرنانديز وجيروم بواتنج تدربوا معنا وأعتقد أنهم جاهزون للمشاركة في المباراة".

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