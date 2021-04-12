مؤتمر ليلة الأبطال – مولر: بايرن لن يهاجم سان جيرمان بكل الخطوط

أكد توماس مولر نجم بايرن ميونيخ أن فريقه لن يندفع ضد باريس سان جيرمان، غدا الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونيخ قد خسر على ملعبه من باريس سان جيرمان بنيتجة 2-3 في مباراة الذهاب.

وقال مولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنكون سعداء إذا حصلنا على نفس عدد الفرص (التي حصلنا عليها في مباراة الذهاب)".

وتابع "علينا أن نتخذ قرارات أفضل في الأوقات الصعبة".

وأوضح "لقد قمنا بتحليل بعض مقاطع الفيديو (من المباراة) وأرجو أن ننفذ (ما تدربنا عليه)".

وأضاف "سنحاول أن نلعب المباراة مثلما نلعب عادة".

وواصل "من المهم أن نوازن في اتخاذ القرارات الخطيرة خلال المواقف الفردية".

وأكمل "لن نهاجم بكل خطوطنا منذ الدقيقة الأولى لكننا سنحاول تسجيل هدف مبكر".

وأتم "نعاني لسوء الحظ من بعض الإصابات لكننا نشعر بأننا نتمتع بالجودة والقدرة الذهنية للعودة في نتيجة المباراة".