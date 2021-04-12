فالكاو يخضع لجراحة بعد تعرضه لكسر في عظام الوجه

تعرّض راداميل فالكاو مهاجم جالاتاسراي لإصابة خطيرة في الوجه خضع على إثرها لعملية جراحية.

فالكاو اصطدم بزميله كريم أكتوركوجلو خلال المران الصباحي لـ جالاتاسراي أمس الأحد، ليُنقَل اللاعبان إلى المستشفى.

ونشر نادي جالاتاسراي بيانا أوضح أن فالكاو خضع للفحوصات في المستشفى، وثبت تعرضه لكسر في عظام الوجه.

وأوضح النادي التركي أن مهاجمه الكولومبي خضع لتدخل جراحي مساء أمس الأحد.

في المقابل خضع أكتوركوجلو لفحوصات بدوره أظهرت عدم تعرضه لأي إصابة، لكنه ظل تحت الملاحظة كإجراء احترازي.

وأوضحت كارمينزا زاراتي والدة راداميل فالكاو تفاصيل إصابة ابنها، واستبعدت تعرضه لكسر في الجمجمة.

وصرّحت والدة النمر الكولومبي عبر محطة BLU الإذاعية الكولومبية: "فالكاو تعرض لاصطدام خلال التدريب مما تسبب في بروز عظام وجهه".

وتابعت: "خضع لعملية جراحية في عظمة الوجنة، وليس حقيقيا أنه تعرض لكسر في الرأس كما يُقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وغير معروف المدة التي سيغيبها المهاجم المخضرم صاحب الـ35 عاما حتى اللحظة عن الملاعب.

ولم يلعب فالكاو كثيرا هذا الموسم بسبب الإصابات التي أبعدته عن أغلب مباريات الدور الأول.

وسجل فالكاو 8 أهداف في 15 مباراة مع جالاتاسراي هذا الموسم، واكتفى بصناعة هدفين.

ويتنافس فالكاو على شغل مركز المهاجم الصريح في تشكيل المدرب فاتح تريم مع المصري مصطفى محمد.