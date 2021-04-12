مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لعبنا ضد المصري بـ3 أساليب مختلفة.. ونعمل على تطوير اللاعبين خططيا

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 13:10

كتب : FilGoal

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كشف حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي عن أن الجهاز الفني للفريق يضع كل تركيزه على تطوير اللاعبين في الجانب الخططي

وقال حمد إبراهيم لـFilGoal.com: "الجهاز الفنى للفريق يركز الآن على مجموعة من الخطط الفنية لتدريب اللاعبين عليها لتطبيقها في المباريات".

وشدد "لم يعد هناك مجال للحديث ولكن نسعى لتطبيق هذه الخطط في أرض الملعب".

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وأضاف "تفكير إيهاب جلال يدور حول الإمكانية اللعب بأكثر من سيناريو داخل المباراة الواحدة وهو ما نحاول أن يطبقه الفريق".

وتابع "هذا ما فعله الفريق ضد المصري حيث طبقنا 3 أساليب مختلفة في المباراة".

وأوضح "نعمل على رفع الوعي الخططي للاعب وقدرته على تنفيذ ما يطلب منه".

وأردف "لم نستطع إجراء تعديلات على قوام الفريق قبل أن يتولى إيهاب جلال المسؤولية لكن مع فترة التوقف الحالية نعمل على اكتشاف المزيد من القدرات التي نراها قادرة على اللعب وتستطيع تغيير أسلوبها في الملعب".

وأتم "نجاح الجهاز الفني في التغيير يأتي من خلال الاعتماد على اسم النادي وشخصية المدرب".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة من 18 مباراة.

حمد إبراهيم الإسماعيلي الدوري المصري
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