مران الزمالك - كارتيرون يشد من أزر اللاعبين.. وتألق إمام عاشور والجزيري ومروان حمدي

شدد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك للاعبي الفريق على قدرتهم على التتويج بثنائية الدوري وكأس مصر في الموسم الجاري، وفقا لما ذكره موقع النادي.

وعقد الفرنسي جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الإثنين، وطالبهم بغلق الملف الإفريقي بعدما ودع الفريق دوري أبطال إفريقيا.

وشارك الثنائي أحمد عيد وإمام عاشور في المران الجماعي بقرار من كارتيرون.

واطمأن كارتيرون على عبد الله جمعة لاعب الفريق والذي اقترب من التعافي بعد إصابته في العضلة الضامة، واصل اللاعب برنامجه التأهيلي.

واختار المدرب تصعيد الثنائي الشاب يوسف أسامة وحمدي علاء للتدرب مع الفريق الأول اليوم الإثنين.

ومنح راحة من التدريبات الجماعية للسباعي طارق حامد وأشرف بنشرقي وفرجاني ساسي ومحمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرحيم "جنش" وحازم إمام.

وتعرض محمود علاء لكدمة بسيطة خلال المران لم تمنعه من استكمال التدريبات.

وتألق الثلاثي عاشور وسيف الدين الجزيري ومروان حمدي في تقسيمة بين اللاعبين.

وخصص كارتيرون فقرة للتدرب على التمرير من لمسة واحدة.

وخضع عناصر الفريق لمسحة طبية استعدادا لمباراة حرس الحدود.

وقرر كارتيرون تعديل موعد المران ليكون في التاسعة مساء بدءا من الثلاثاء الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة حرس الحدود يوم الأربعاء في دور الـ32 لكأس مصر.

وبعدها بأربعة أيام يستضيف الأهلي في لقاء القمة المرتقب والمؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري ورصيده 33 نقطة مبتعدا عن الأهلي الرابع بفارق 6 نقاط.

وخاض الزمالك 3 مباريات أكثر من الأهلي.