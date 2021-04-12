حكم العاشرة يدير مباراة ليفربول وريال مدريد

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مباراة ليفربول وريال مدريد يوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إلى الحكم الهولندي بيورن كويبرز.

وأدار الأخير 7 مباريات سابقة لريال مدريد فاز الفريق في 5 منها وخسر مرة وحيدة.

وأبرز لقاء أداره كويبرز لريال مدريد يبقى نهائي البطولة في 2014 حين توج الفريق باللقب للمرة العاشرة في تاريخه.

وبالنسبة لليفربول، لعب 6 مباريات مع كويبرز، فاز في 4 منها وخسر بثلاثة أهداف دون رد أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي البطولة موسم 2018-2019.

ويحتاج ليفربول للفوز بهدفين دون رد يوم الأربعاء بعدما خسر ذهابا في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بنتيجة 3-1.

وقاد كويبرز نهائي كأس القارات 2013 الذي حسمته البرازيل بنتيجة 3-صفر أمام إسبانيا.

وكان حكما لمباراة مصر وأوروجواي في مونديال 2018 التي حسمتها الأخيرة بهدف.