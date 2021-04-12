حكم العاشرة يدير مباراة ليفربول وريال مدريد
الإثنين، 12 أبريل 2021 - 11:55
كتب : FilGoal
أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مباراة ليفربول وريال مدريد يوم الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إلى الحكم الهولندي بيورن كويبرز.
وأدار الأخير 7 مباريات سابقة لريال مدريد فاز الفريق في 5 منها وخسر مرة وحيدة.
وأبرز لقاء أداره كويبرز لريال مدريد يبقى نهائي البطولة في 2014 حين توج الفريق باللقب للمرة العاشرة في تاريخه.
وبالنسبة لليفربول، لعب 6 مباريات مع كويبرز، فاز في 4 منها وخسر بثلاثة أهداف دون رد أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي البطولة موسم 2018-2019.
ويحتاج ليفربول للفوز بهدفين دون رد يوم الأربعاء بعدما خسر ذهابا في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بنتيجة 3-1.
وقاد كويبرز نهائي كأس القارات 2013 الذي حسمته البرازيل بنتيجة 3-صفر أمام إسبانيا.
وكان حكما لمباراة مصر وأوروجواي في مونديال 2018 التي حسمتها الأخيرة بهدف.