بيرلو مفسرا إلقاء رونالدو لقميصه: هكذا رد فعل الأبطال

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 11:31

كتب : FilGoal

رونالدو

دافع أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس عن تصرف كريستيانو رونالدو نجم الفريق الذي ألقى قميصه بعد مباراة جنوى يوم الأحد التي حسمها الأول بنتيجة 3-1 في الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو لقناة سكاي سبورت:"طبيعي، أراد تسجيل هدف، خاصة مع تحول المباراة في اتجاه معين".

وواصل نجم يوفنتوس وميلان السابق "هذا جزء من سلوك الأبطال الذين يريدون دائما ترك بصمتهم".

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وأراد رونالدو (36 عاما) زيادة غلته التهديفية في الموسم الجاري من الدوري لكنه لم يتمكن من النيل من شباك جنوى.

ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري برصيد 25 هدفا ويليه روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان الذي سجل 21 هدفا.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في ترتيب الدوري بفارق 12 نقطة عن المتصدر إنتر ميلان.

ويحل يوفنتوس ضيفا على أتالانتا يوم الأحد.

كريستيانو رونالدو يوفنتوس
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