قناة TF1: مبابي لم يحسم مستقبله بعد

قالت قناة TF1 الفرنسية إن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لم يحسم قراره بعد بشأن مستقبله.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

ولا يزال النادي الفرنسي يحاول الوصول لاتفاق مع مبابي (22 عاما) لتمديد عقد اللاعب.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في 2022.

وصرح ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس أن النادي يحاول الوصول لاتفاق يضمن به بقاء النجم الفرنسي.

بينما أشارت تقارير إلى أن مبابي، لاعب موناكو السابق، يرغب في الانتقال لريال مدريد.

ويخوض مبابي موسمه الرابع مع باريس.

شارك مع الفريق في 163 مباراة وسجل 123 هدفا وأرسل 60 تمريرة حاسمة.

وتوج مبابي بعشرة ألقاب مع الفريق.