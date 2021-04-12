تقرير أرجنتيني: تشيلسي يتصدر سباق التعاقد مع أجويرو

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 10:56

كتب : FilGoal

أجويرو

يتصدر تشيلسي سباق التعاقد مع سيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي بحسب تقرير لشبكة "Tyc" الأرجنتينية.

سيرخيو أجويرو

النادي : مانشستر سيتي

تشيلسي

وأوضح التقرير أن رغبة توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي في التعاقد مع مهاجم، تجعل الفريق الإنجليزي هو الأقرب للحصول على خدمات أجويرو.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن أن أجويرو سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده.

أخبار متعلقة
رودري: التتويج بدوري أبطال أوروبا سيكون أفضل هدية وداع لـ أجويرو تقرير: جريليش يخرج من خطط جوارديولا بسبب أجويرو جوارديولا: أجويرو فعل مثل مارادونا وميسي توخيل: سأتقبل فكرة السباق لـ هالاند.. ولن أتحدث عن أجويرو "راتبه لا يمثل مشكلة".. ديلي ميل: تشيلسي مهتم بخدمات أجويرو

ويعد أجويرو هو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي بعدما سجل 257 هدفا خلال 385 مباراة.

وانتقل أجويرو إلى مانشستر سيتي عام 2011 قادما من أتليتكو مدريد.

كما لعب أجويرو 97 مباراة مع منتخب الأرجنتين وسجل خلالها 41 هدفا.

سيرجيو أجويرو تشيلسي مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
قناة TF1: مبابي لم يحسم مستقبله بعد 7 دقيقة | ميركاتو
تقرير أرجنتيني: تشيلسي يتصدر سباق التعاقد مع أجويرو 14 دقيقة | ميركاتو
المهدي سليمان لـ في الجول: تقدمت بشكوى ضد بيراميدز في اتحاد الكرة لمنعي من التدريبات 21 دقيقة | الدوري المصري
سبورت: برشلونة يرغب بتمديد عقد بيدري 32 دقيقة | ميركاتو
تحليل في الجول - أفشة والضغط.. إيجابيات أضافها موسيماني لـ الأهلي وسلبيات عاجلة 39 دقيقة | تحليل في الجول
رفعت: لا أفهم الحكام؟ أتعرض لضرب بدون كرة ولا يحدث شيئ 45 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الإثنين 12 أبريل 2021.. للهروب من الهبوط بإنجلترا وختام الجولة في إسبانيا وإيطاليا 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الحضري يفجر مفاجأة بشأن مستقبله التدريبي 10 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 3 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 4 تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك