تقرير أرجنتيني: تشيلسي يتصدر سباق التعاقد مع أجويرو

يتصدر تشيلسي سباق التعاقد مع سيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي بحسب تقرير لشبكة "Tyc" الأرجنتينية.

سيرخيو أجويرو النادي : مانشستر سيتي تشيلسي

وأوضح التقرير أن رغبة توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي في التعاقد مع مهاجم، تجعل الفريق الإنجليزي هو الأقرب للحصول على خدمات أجويرو.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن أن أجويرو سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده.

ويعد أجويرو هو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي بعدما سجل 257 هدفا خلال 385 مباراة.

وانتقل أجويرو إلى مانشستر سيتي عام 2011 قادما من أتليتكو مدريد.

كما لعب أجويرو 97 مباراة مع منتخب الأرجنتين وسجل خلالها 41 هدفا.