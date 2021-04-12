سبورت: برشلونة يرغب بتمديد عقد بيدري

ترغب إدارة برشلونة في تمديد تعاقد بيدري لاعب الفريق في الفترة المقبلة بحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية.

بيدري النادي : برشلونة برشلونة

وأوضح تقرير الصحيفة أن برشلونة يرغب في الاحتفاظ بـ بيدري بعد تألقه هذا الموسم مع الفريق.

ويرغب مسؤولو برشلونة في أن يوقع بيدري على عقد جديد يمتد لـ3 أو 4 سنوات مقبلة.

وينتهي عقد بيدري بنهاية عام 2022، ويحق للفريق الكتالوني تجديد تعاقده بشكل تلقائي لمدة موسمين، لكن إدارة برشلونة تريد أن يستمر اللاعب لفترة أطول مع الفريق.

وانضم بيدري (18 عاما) لبرشلونة من لاس بالماس في الموسم الماضي لكنه استمر مع الفريق الكناري على سبيل الإعارة قبل أن يلتحق بصفوف الفريق الكتالوني في الموسم الحالي.

ويعد بيدري أحد أهم اللاعبين في صفوف برشلونة هذا الموسم بعدما شارك في 44 مباراة هذا الموسم وسجل 3 أهداف وصنع 6.