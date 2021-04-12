تحليل في الجول - أفشة والضغط.. إيجابيات أضافها موسيماني لـ الأهلي وسلبيات عاجلة

أنهى الأهلي دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في المركز الثاني خلف سيمبا، وبات بصدد خوض مرحلة خروج المغلوب حيث لا مجال للخطأ.

FilGoal.com يسلط الضوء بالتفصيل على الإيجابيات التي ظهرت مع الأهلي خلال دور المجموعات تحت قيادة بيتسو موسيماني، كما يكشف السلبيات التي تحتاج إلى علاج سريع قبل معمعة ربع النهائي الشهر المقبل.

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