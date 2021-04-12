رفعت: لا أفهم الحكام.. أتعرض لضرب بدون كرة ولا يحدث شيئ

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 10:24

كتب : FilGoal

أحمد رفعت مع المصري أمام الإنتاج الحربي

أبدى أحمد رفعت لاعب المصري اعتراضه على حكم مباراة الفريق ضد الجونة يوم الأحد في لقاء حسمه الأول بهدف في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

أحمد رفعت

النادي : المصري

المصري

وقال رفعت عبر قناة أون تايم سبورتس:"أستغرب قرارات الحكام، هناك شرخ في قدمي على الأرجح. تعرضت للضرب أكثر من مرة، احتكاكات تستوجب الطرد".

وأضاف "كل مباراة نفس الأمر، الضرب بدون كرة، والأمر يمر بشكل عادي".

أخبار متعلقة
أبو ريدة: نحن المخطئون في أزمة تونس.. ولهذا لم أترشح لرئاسة كاف الحضري يفجر مفاجأة بشأن مستقبله التدريبي مواعيد مباريات الإثنين 12 أبريل 2021.. للهروب من الهبوط بإنجلترا وختام الجولة في إسبانيا وإيطاليا أبو ريدة يتحدث عن.. استضافة المونديال وانتخابات اتحاد الكرة ومواجهة إيطاليا

وارتقى المصري لوصافة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة مبتعدا بأربع نقاط عن الزمالك المتصدر وخاض الأول 4 مباريات أكثر من الأخير.

ويلعب المصري ضد طلائع الجيش يوم الخميس في ربع نهائي كأس مصر.

وشارك رفعت (27 عاما) في 17 مباراة مع المصري في الموسم الجاري وسجل 4 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

أحمد رفعت المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
آس: مانشستر يونايتد يستهدف التوقيع مع مدافع فياريال 11 دقيقة | ميركاتو
رقم إفريقي سلبي لـ بيراميدز لم يحدث من قبل للفرق المصرية 25 دقيقة | الكونفدرالية
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لعبنا ضد المصري بـ3 أساليب مختلفة.. ونعمل على تطوير اللاعبين خططيا 26 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو يحقق أسوأ سجل تدريبي له على الإطلاق في الدوري 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - كارتيرون يشد من أزر اللاعبين.. ومشاركة عاشور ساعة | مصر
حكم العاشرة يدير مباراة ليفربول وريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
قصة صمود 7 من "مقاتلي السامواري" لمدة ساعة كاملة في كولومبيا ساعة | أمريكا
بيرلو مفسرا إلقاء رونالدو لقميصه: هكذا رد فعل الأبطال 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 3 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 4 تعرف على موعد ونظام قرعة دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك