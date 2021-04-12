الحضري يفجر مفاجأة بشأن مستقبله التدريبي

فتح عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى في مصر وإفريقيا، الباب أمام إمكانية دخوله عالم التدريب في مقعد الرجل الأول.

وقال الحضري عبر أون تايم سبورتس 2: "أحصل حاليا على الرخصة B من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في دولة الإمارات".

وتابع: "للأسف الاتحاد الإفريقي مؤخرا أصبح لا يعطي دورات ولا يوفر معايشات، حتى من قبل كورونا، وهذا أمر سيئ في حق كاف".

وأشار: "رخصة الاتحاد الآسيوي تسمح لي بالعمل في أي مكان، وهي دورة كاملة أدرس فيها العمل كمدير فني أو مدرب حراس أو معد بدني أو أخصائي تغذية أو إسعافات أولية".

وعند سؤاله عن إمكانية عمله كمدير فني، أوضح: "قد لا أعمل كمدرب حراس مرمى بالضرورة".

وأشار: "لدي عروض لكني سأنتظر حتى الانتهاء من الدورة الحالية، ولو احتاجتني بلدي فلن أتأخر عليها".

وتحوّل الحضري للحديث عن عدم انضمام محمد عبد المنصف لمنتخب مصر: "في رأيي، فـ عبد المنصف لن ينضم للمنتخب إلا في وجود جهاز فني أجنبي".

وتابع: "الأجهزة الفنية المصرية تتحدث دائما عن الانخفاض بمعدل الأعمار، وهذا حقهم بالمناسبة".

واستدرك: "لكن لو كنت مدربا لضممت عبد المنصف، فالعمر غير مهم طالما كان يؤدي ولديه إصرار وعطاء".

وشدد: "يجب احترام قرارات الجهاز الفني الحالي رغم ذلك، فهم من سيحاسبون".

ووجّه نصيحة إلى شريف إكرامي: "أقول لـ إكرامي ألا يلتفت أو ينظر لما يقال حوله سواء كان إيجابي أو سلبيا".

وتابع: "عليه أن يجتهد ويتدرب أكثر، أعرف طريقة تفكيره جيدا لأني تعاملت معه لسنوات، لو ظل على نفس الوضع الحالي فلن يُوفَق بالفترة المقبلة، عليه أن يسد أذنيه ويفكر في فريقه".

وعلّق على أزمة المهدي سليمان: "هو غير محظوظ لتواجده في نفس الفريق مع شريف إكرامي وأحمد الشناوي".

وكشف: "تحدثت معه وطلبت منه إذا كان لديه مشاكل مع الإدارة أن يقوم بحلها وأن يتدرب حتى نهاية الموسم سواء شارك أو لا".

وأتم: "مشكلتنا أن ثقافتنا لا تتغير".