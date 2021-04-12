أبو ريدة يتحدث عن.. استضافة المونديال وانتخابات اتحاد الكرة ومواجهة إيطاليا

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 00:52

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة

شدد هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الإفريقي والدولي، على عدم رغبته في الترشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال أبو ريدة عبر أون تايم سبورتس 2: "ليس لدي أي رغبة في الترشح لرئاسة الاتحاد المصري، لكن لا نعرف ما قد يحدث، إن كان هناك مستجدات وحاجة لوجودي فقد أترشح".

وكشف بشأن تنظيم المونديال: "استضافة مصر كأس العالم بالمشاركة مع دولة أخرى فكرة مطروحة ويتم التفكير فيها، وهذه من المستجدات التي أشرت إليها بشأن إمكانية ترشحي".

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وأضاف: "أحضر اجتماعات الاتحاد الدولي، فكيف لا أحضر اجتماعات اتحادات بلدي؟ اللائحة تسمح لي بذلك كعضو في المكتب التنفيذي قاريا وعالميا. أنا لا أفكر في الأمر لكن لو هناك حاجة لي فأنا لا أتأخر".

وكشف عن تفاصيل الاحتفال بمئوية اتحاد الكرة: "أمنيتي أنا نواجه منتخب إيطاليا في مباراة ودية احتفالا بالمئوية، حدث بالفعل كلام مع الاتحاد الإيطالي ولم يكن هناك مانع، لكن المشكلة في اختيار توقيت للقاء".

وتابع: "الأهم حاليا هو المقر الجديد للمنتخبات الوطنية واتحاد اللعبة وقاعة الاحتفالات وفندق الإقامة. يجب امتلاك منشئة تليق بالمنتخب المصري مثل بقية دول العالم، نحن لسنا أقل حتى من دول شمال إفريقيا".

وأضاف: "أحمد مجاهد يعمل بشكل مميز على ملف المئوية، وأنا سأنظر فيه بدايةً من الأسبوع المقبل".

وسُئل أبو ريدة عن حقيقة تدخله في اختيار اللجان المديرة لاتحاد الكرة أو الإطاحة بها، فأجاب: "لا شيء يحدث دون تنسيق مع الدولة، هناك احترام كامل للوائح".

وأتم: "علاقتي طيبة بالاتحاد الدولي ونحاول أن نبحث عن مصلحة الكرة المصرية، ما نفعله أمر طبيعي، لا نحضر أسماء من عندنا، نقدّم مقترحات محترمة فقط للاتحاد الدولي".

هاني أبو ريدة
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