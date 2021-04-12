اتحاد الكرة يعلن "إحالة إمام عاشور للجنة الانضباط".. وقمة الكبار في موعدها

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 00:04

كتب : FilGoal

إمام عاشور يحتفل مع لاعبي الزمالك للشباب بعد مباراة الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة إمام عاشور لاعب نادي الزمالك للجنة الانضباط.

إمام عاشور

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة في تصريحات لقناة صدى البلد: "تم إحالة فيديو احتفال إمام عاشور بعد مباراة الأهلي إلى لجنة الانضباط".

كان فيديو لإمام عاشور يحتفل فيه بعد مباراة الأهلي للشباب مواليد 1999 قد انتشر، ويٌسمع فيه هتافات بها سباب للنادي الأهلي.

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وعن قمة الكبار بين الزمالك والأهلي، قال مجاهد "مباراة الأهلي والزمالك في موعدها يوم 18 أبريل في سهرة رمضانية ممتعة، وطاقم حكام المباراة مصري بالكامل، وتحت رقابة دولية بمراقبين دوليين".

وأخيرا، كشف مجاهد عن سبب التعاقد مع نيلو فينجادا، فقال "نيلو فينجادا بروفسير قبل أن يكون مدرب، وهو الحائز على كأس العالم للشباب مع البرتغال سنة 1991 في جيل روي كوستا".

وأتم "لا يوجد قرار رئاسي بالتعاقد مع مصريين فقط لأي منصب، والتعاقد مع أجنبي يكون إذا لم تتوافر الكوادر المصرية. وعلى كلِ لا يوجد شرط جزائي في عقد فينجادا وتستطيع أي إدارة قادمة فك الارتباط معه بسهولة".

وتعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع نيلو فينجادا مدرب الزمالك السابق، ليكون مديرا فنيا للاتحاد.

في الدوري الزمالك إمام عاشور
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