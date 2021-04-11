رأس جمعة ترفع المصري لوصافة الدوري بالفوز على الجونة

الأحد، 11 أبريل 2021 - 21:19

كتب : FilGoal

أحمد جمعة يسجل ويحتفل بهدف المصري الأول في المنصورة

ارتقى النادي المصري لوصافة الدوري المصري بعد فوز حاسم على الجونة.

وفاز النادي المصري على الجونة بهدف مقابل لا شيء على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة لـ19 من الدوري المصري.

سجل أحمد جمعة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ72 من عمر اللقاء.

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الفوز رفع رصيد المصري للنقطة الـ29 في المركز الثاني مؤقتا، فيما تجمد رصيد الجونة عند 21 نقطة في المركز الـ11.

التشكيل

علي ماهر بدأ بـ أوستين أموتو العائد من الإيقاف في الهجوم، فيما عاد كريم العراقي للتشكيل الأساسي كظهير أيمن.

في المقابل بدأ عمر السعيد كأساسي في تشكيل رضا شحاتة الغائب لإصابته بكورونا، وحرس إسلام طارق المرمى.

وصف المباراة

المصري كاد يتقدم مبكرا في الدقيقة الرابعة بعد بينية وصلت إلى كريم العراقي، وحاول تصويب الكرة فوق الحارس، لكن إسلام طارق تصدى لها.

محاولة أخرى في الدقيقة الـ36 من عرضية لـ أوستين أموتو، كاد جوزيف نجويم يسجلها في مرماه بالخطأ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

الجونة كاد يسجل الأول في الدقيقة الـ56 من انفراد تام لـ محمود الشبراوي، لكنه سدد بجانب القائم بقليل.

محمد محسن أبو جريشة الذي قاد الجونة في اللقاء، أجرى أولى تبديلاته في الدقيقة الـ63 بدخول كريم الطيب بدلا من عمرو عبد الفتاح "عموري".

في المقابل، أجرى علي ماهر تبديلاته في الدقيقة الـ66 بدخول أحمد جمعة وأحمد شديد قناوي بدلا من أوستين أموتو وسعيدو سيمبوريه.

وأحمد جمعة كافأ مدربه في الدقيقة الـ73 بهدف أول. مخالفة نفذها أحمد رفعت، وقابلها جمعة برأسية في المرمى مسجلا الأول.

الجونة حاول التعويض، وشارك محمد عبد الجواد وإدريس موبومبو في الدقيقة الـ81 بدلا من أحمد عامر، ومحمود الشبراوي.

في المقابل أمن المصري دفاعاته بدخول حجاج عويس في الدقيقة الـ84 بدلا من محمد عبد اللطيف "جريندو".

وكاد أحمد جمعة ينهي اللقاء بهدف ثاني في الدقيقة الـ89 بعد تصويبة صاروخية، تصدى لها إسلام طارق ببراعة إلى ركنية، لينتهي اللقاء بفوز المصري بهدف مقابل لا شيء.

في الدوري المصري الجونة
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