مباشر في إسبانيا - بيتيس (1) (1) أتليتكو.. جووووووووول تيّو

الأحد، 11 أبريل 2021 - 20:49

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو أتليتكو مدريد بفوزهم ضد أتليتك بلباو

يحل أتليتكو مدريد ضيفا على ريال بيتيس في ملعب بينيتو فيامارين بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

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ق.20 جوووووووووووول كريستيان تيو يسجل هدف التعادل بتسديدة رائعة بعد عرضية أليكس مورينو

ق.15 برافو يتصدى لرأسية ساؤول بأعجوبة

ق.5 جوووووووول يانيك كاراسكو يسجل الهدف الأول لـ أتليتكو مدريد بعد أن استغل كرة تصدى لها كلاوديو برافو بعد تسديدة آنخل كوريا

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

في إسبانيا
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