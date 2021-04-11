مباشر في إسبانيا - بيتيس (1) (1) أتليتكو.. جووووووووول تيّو

يحل أتليتكو مدريد ضيفا على ريال بيتيس في ملعب بينيتو فيامارين بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

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ق.20 جوووووووووووول كريستيان تيو يسجل هدف التعادل بتسديدة رائعة بعد عرضية أليكس مورينو

ق.15 برافو يتصدى لرأسية ساؤول بأعجوبة

ق.5 جوووووووول يانيك كاراسكو يسجل الهدف الأول لـ أتليتكو مدريد بعد أن استغل كرة تصدى لها كلاوديو برافو بعد تسديدة آنخل كوريا

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل