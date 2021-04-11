انتهت في إسبانيا - ريال بيتيس (1) (1) أتليتكو مدريد.. صدارة مُرة

الأحد، 11 أبريل 2021 - 20:49

كتب : FilGoal

كاراسكو - أتليتكو مدريد

يحل أتليتكو مدريد ضيفا على ريال بيتيس في ملعب بينيتو فيامارين بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق.+95 برافو يتصدى مجددا لهدفٍ مؤكد أمام كوريا ويمنع انفراده من دخول الشباك

ق.+91 برافو ينقذ هدفا مؤكدا أمام تسديدة كورّيا الأرضية ويبعدها إلى الركنية بأعجوبة

ق.78 إصابة كييران تريبيير وتعويضه بـ سيمي فيرساليكو

ق.76 دييجو لاينيز يهدر هدفا مؤكدا بعد دخوله مباشرة بعد تصدٍ غير عادي من أوبلاك من جديد

ق.74 تدخُل حاسم من خوسيه ماريا خيمينيز أمام تسديدة أيتور رويبال في اللحظة الأخيرة ليمنع هدفا مؤكدا

ق.57 رأسية خطيرة لـ إيمرسون رويال يتصدى لها أوبلاك بصعوبة

ق.48 دخول لوكاس توريرا بدلا من فيليكس

ق.47 فيليكس عاد مع زملائه مع بداية الشوط الثاني لكنه سقط مجددا على الأرض متألما ويبدو غير قادر على إكمال اللقاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 سقوط جواو فيليكس مصابا بعد التحام مع عيسى ماندي

ق.20 جوووووووووووول كريستيان تيو يسجل هدف التعادل بتسديدة رائعة بعد عرضية أليكس مورينو

ق.15 برافو يتصدى لرأسية ساؤول بأعجوبة

ق.5 جوووووووول يانيك كاراسكو يسجل الهدف الأول لـ أتليتكو مدريد بعد أن استغل كرة تصدى لها كلاوديو برافو بعد تسديدة آنخل كوريا

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

في إسبانيا
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