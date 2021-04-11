صالح جمعة يسجل.. سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي يتعادلان

الأحد، 11 أبريل 2021 - 19:09

كتب : Filgoal Team

صالح جمعة - أحمد مدبولي

تعادل سيراميكا كليوباترا مع الإنتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

تقدم أحمد علي لنادي الإنتاج الحربي، فيما تعادل صالح جمعة لسيراميكا كليوباترا.

التعادل رفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ25 في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة الـ12 في المركز الأخير.

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أحمد علي سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ22 من ركنية، لمسها محمد بازوكا برأسه، وتابعها أحمد علي بتصويبة في المرمى مسجلا الأول.

في شوط المباراة الثاني، أدرك سيرميكا كليوباترا التعادل في الدقيقة الـ57 بعد تمريرة من محمد إبراهيم لـ صالح جمعة الذي راوغ مدافعي الإنتاج وانفرد، ثم سجل في المرمى التعادل.

الهدف هو الأول لـ صالح جمعة منذ 25 أبريل 2019، وقت التسجيل بقميص الأهلي أمام المصري في موسم 2018/2019.

التعادل رفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة الـ25 في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي للنقطة الـ12 في المركز الأخير.

في الدوري سيراميكا كليوباترا الإنتاج الحربي
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