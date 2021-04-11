انتهت في الدوري - المصري (1)-(0) الجونة.. أبناء بورسعيد ينتصرون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري والجونة، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 72 جووول أول للمصري من البديل أحمد جمعة. مخالفة نفذها أحمد رفعت، وقابلها أحمد جمعة برأسية في المرمى مسجلا الأول.

ق. 52 محمود الشبراوي ينفرد تماما بمرمى المصري ويسدد خارج المرمى بعد تقدم أحمد مسعود.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بلا أهداف

ق. 4 العراقي كاد يسجل الأول. بينية إلى كريم العراقي الذي حاول التسديد فوق الحارس لكن إسلام طارق تصدى لها.

بداية المباراة