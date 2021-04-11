انتهت الدوري المصري - سيراميكا (1)-(1) الإنتاج.. نهاية المباراة بالتعادل
الأحد، 11 أبريل 2021 - 17:11
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد الإنتاج الحربي في الجولة الـ18 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بالتعادل
ق. 56 جووول التعادل لسيرامليكا كليوباترا عن طريق صالح جمعة بعد سلسلة رائعة من المراوغات ثم يسدد في المرمى مسجلا التعادل.
أول هدف لـ صالح جمعة منذ 25 أبريل 2019 بقميص الأهلي أمام المصري في موسم 2018/2019
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق. 21 جووول أوول للإنتاج الحربي عن طريق أحمد علي,
انطلاق المباراة