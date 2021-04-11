انتهت الدوري المصري - سيراميكا (1)-(1) الإنتاج.. نهاية المباراة بالتعادل

الأحد، 11 أبريل 2021 - 17:11

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد الإنتاج الحربي في الجولة الـ18 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
طارق يحيى لـ في الجول: كيف يُحسم دوري الجمهورية بالمواجهات المباشرة إذا كانت البطولة من دور واحد؟ شباب الأهلي والزمالك يحتفلون بلقب بطولة الجمهورية في مشهد غريب في الدرجة الثالثة – صعود 5 أندية واشتعال المنافسة في باقي المجموعات

نهاية المباراة بالتعادل

ق. 56 جووول التعادل لسيرامليكا كليوباترا عن طريق صالح جمعة بعد سلسلة رائعة من المراوغات ثم يسدد في المرمى مسجلا التعادل.

أول هدف لـ صالح جمعة منذ 25 أبريل 2019 بقميص الأهلي أمام المصري في موسم 2018/2019

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 21 جووول أوول للإنتاج الحربي عن طريق أحمد علي,

انطلاق المباراة

سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الإنتاج الحربي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تأهل مغربي من بوابة الأهرام.. الرجاء يكرر فوزه على بيراميدز ويهزمه بثلاثية 8 دقيقة | الكونفدرالية
خبر في الجول – اجتماع في الزمالك لاتخاذ القرار حول قمة الشباب 52 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – بمشاركة جاسول.. ريال مدريد يقهر برشلونة في آخر 4 ثوانٍ 55 دقيقة | رياضات أخرى
الأول تاريخيا.. أرسنال يهزم شيفيلد ويصعد لوسط الجدول 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك: نتعرض لظلم.. إمام عاشور سيعاقب وعلى اتحاد الكرة تنفيذ لائحته ساعة | مصر
رأس جمعة ترفع المصري لوصافة الدوري بالفوز على الجونة ساعة | الدوري المصري
أولمبياكوس يحصد الدوري اليوناني.. كوكا يفترس باناثينايكوس في دربي الأعداء الأزليين ساعة | المحترفون
انتهت في إسبانيا - ريال بيتيس (1) (1) أتليتكو مدريد.. صدارة مُرة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 انتهت في مجموعة الزمالك - الترجي (1) (1) المولودية.. صدارة وتأهل 3 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 4 بعد هدفه في ريال مدريد.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول
قد ينال إعجابك