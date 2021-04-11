يوفنتوس ونابولي ينتصران.. وفوز متأخر جدا لـ لاتسيو

فاز يوفنتوس ونابولي على جنوى وسامبدوريا بنتيجتي 3-1 و2-صفر على الترتيب بينما سجل لاتسيو في اللحظات الأخيرة أمام مضيفه فيرونا ليفوز بهدف اليوم الأحد في الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

وأحرز ليوفنتوس كل من ديان كولوسيفسكي وألفارو موراتا ووست مكيني في الدقائق 4 و22 و70 بينما سجل جيانلوكا سكاماكا هدف جنوى الوحيد في الدقيقة 49.

وعلى ملعب لويجي فيراريس أحرز فابيان رويز وفيكتور أوسيمين في الدقيقتين 35 و87 ليفوز نابولي على مضيفه سامبدوريا.

وفي فيرونا كاد ينتزع الفريق المحلي تعادلا من نسور لاتسيو لولا هدف سيرجي سافيتش المتأخر جدا في الدقيقة 92.

وبذلك رفع يوفنتوس، ثالث ترتيب البطولة، رصيده إلى 62 نقطة مبتعدا بـ12 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر.

بينما بلغ رصيد نابولي 59 نقطة ليرتقي مؤقتا للمركز الرابع.

وظل لاتسيو سادسا ورفع رصيده إلى 55 نقطة.

وفي الجولة المقبلة سيلعب يوفنتوس لقاء صعبا ضد مضيفه أتالانتا، بينما يستضيف نابولي فريق إنتر في مواجهة نارية.

وسيستضيف لاتسيو فريق بينيفينتو.