في الدرجة الثالثة – صعود 5 أندية واشتعال المنافسة في باقي المجموعات

الأحد، 11 أبريل 2021 - 16:24

كتب : رضا السنباطي

دوري الدرجة الثالثة

حسمت 5 أندية الصعود من دوري الدرجة الثالثة لدوري الدرجة الثانية من ضمن 12 مجموعة في القسم الثالث ومنهم المجموعة الثانية عشر التي تنقسم إلى "أ" و"ب" وتستكمل المباريات عقب التوقف.

FilGoal.com يلقى نظرة عن ترتيب المجموعات مع توضيح موقف الفرق التي تنافس على الصعود

المجموعة الأولى

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صعد نادي المدينة المنورة بقيادة محمد عيسوي بعد منافسة مع تحرير أسوان والنصر للتعدين.

المجموعة الثانية

صعد نادي البداري بقيادة هاني أمين.

المجموعة الثالثة

تستكمل بعد التوقف ويتصدرها نادي ملوي برصيد 37 نقطة وناصر ملوي برصيد 37 نقطة وناصر الفكرية برصيد 34 نقطة ومركز شباب الخارجة برصيد 32 نقطة والقوصية برصيد 31 نقطة.

المجموعة الرابعة

صعد طامية بقيادة رمضان رجب بعد التساوي في النقاط مع الواسطي ولكن المواجهات المباشرة لصالح طامية بعد التعادل في مباراة وانتصار طامية في الأخرى.

المجموعة الخامسة

صعد المصرية للاتصالات مبكرا بقيادة هاني العقبي ولكن تستكمل باقي مباريات المجموعة عقب التوقف ويتبقى 5 جولات.

المجموعة السادسة

يتصدرها بنها برصيد 54 نقطة ثم العبور برصيد 52 نقطة ثم البلاستيك برصيد 50 نقطة ثم الغابة برصيد 49 نقطة ويتبقى 4 جولات.

المجموعة السابعة

يتصدرها بورفؤاد برصيد 45 نقطة ثم كهرباء الاسماعيلية برصيد 43 نقطة ثم الشهداء برصيد 42 نقطة ثم دمياط برصيد 41 نقطة ويتبقي 3 جولات.

المجموعة الثامنة

يتصدرها صيد المحلة برصيد 46 نقطة ويلاحقه مركز شباب كوم حمادة برصيد 45 نقطة ودسوق برصيد 41 نقطة ويتبقي 9 جولات.

المجموعة التاسعة

يتصدرها بايونيرز برصيد 46 نقطة ويلاحقه نبروه برصيد 44 نقطة ويتبقي 8 جولات.

المجموعة العاشرة

يتصدرها الشرقية برصيد 52 نقطة وبذات الرصيد بلبيس بـ 52 نقطة ويتبقي 4 جولات.

المجموعة الحادية عشر

يتصدرها المجد السكندري برصيد 51 نقطة ويلاحقه الاسكندرية للبترول برصيد 44 نقطة والدلنجات برصيد 44 نقطة ويتبقي 7 جولات.

المجموعة الثانية عشر "أ" و"ب"

صعد المصري للسلوم بعد لعب مباراتي الترقي ضد النصر للعريش.

إذ انتهت المباراة الأولى بالتعادل قبل أن يصعد المصري للسلوم بعد الانتصار في المباراة الثانية.

دوري الدرجة الثالثة
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