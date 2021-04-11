شباب الأهلي والزمالك يحتفلون بلقب بطولة الجمهورية في مشهد غريب

الأحد، 11 أبريل 2021 - 15:54

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي بطولة الجمهورية مواليد 1999

فاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في ختام بطولة الجمهورية مواليد 1999.

وتقدم للأهلي مصطفى فوزي، وتعادل إمام عاشور للزمالك من ضربة جزاء، قبل أن يتقدم فهد جمعة الأهلي في النهاية ليفوز 2-1.

وبالتالي تعادل الفريقان في عدد النقاط، ليحدث مشهد غريب بعد اللقاء باحتفال الفريقين بالتتويج بلقب البطولة.

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واحتفل لاعبو الزمالك من منطلق تفوقهم بفارق الأهداف، فيما احتفل لاعبو الأهلي من منطلق تفوقهم في المواجهات المباشرة.

وبحسب لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم التي حصل FilGoal.com على نسخة منها، فإن الفيصل هو فارق الأهداف.

لكن خالد بيبو رئيس قطاع الشباب والناشئين في الأهلي علّق على تلك اللائحة قائلا في حديثه لـ FilGoal.com: "لا توجد لائحة تحدد هوية بطل الدوري ولذلك نظن أنها تُحسَم بالمواجهات المباشرة في حال التساوي بعدد النقاط".

وتابع: "اللائحة التي تم الترويج لها تخص الأدوار التمهيدية والتأهل من المجموعات، وليس لها علاقة بالأدوار النهائية. وفي الوقت نفسه لا توجد لائحة تنص على كيفية حسم البطل في حال التساوي بالنقاط".

يأتي ذلك رغم إشارة الموقع الرسمي للأهلي صباح الأحد إلى أن فريق الشباب في حاجة إلى الانتصار 3-0 لتعويض فارق الأهداف والتتويج باللقب.

*لاحقا حُذف الخبر من على موقع الأهلي.

ليصدر في الأخير قرار لجنة المسابقات في اتحاد الكرة بفض النزاع عن طريق إقامة مباراة فاصلة على استاد السكة الحديد يوم 20 أبريل الجاري.

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