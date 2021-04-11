مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: استقرار على البنا لقيادة مباراة القمة ولم نخاطب اتحادات أوروبية

الأحد، 11 أبريل 2021 - 14:34

كتب : أحمد الخولي

محمود البنا

شدد مصدر باتحاد الكرة، أنه حتى الآن لم يخاطب أي اتحادات أوروبية لاستقدام طاقم حكام لمباراة الزمالك والأهلي المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري، والمقررة يوم 18 أبريل.

وفي نفس الوقت، كشف المصدر أن محمود البنا، مازال الخيار رقم 1 لإدارة المباراة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لم نخاطب أي اتحاد أوروبي لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة القمة".

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وشدد "هناك استقرار على محمود البنا لإدارة المباراة خاصة أنه رقم 1 في القائمة الدولية".

وأردف "لن يتم استبعاد البنا من إدارة المباراة إلا في حالة حدوث ظرف طارئ أو ظهور مسحة إيجابية له".

وأتم "لو تغير موقف اتحاد الكرة وقرر إسناد المباراة لطاقم أجنبي سنخاطب الاتحادات الأوروبية فورا لاستقدام طاقم تحكيم للمباراة".

ويوم الجمعة الماضي، أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا أعلن فيه تمسكه بإسناد لقاء القمة المقبل بين الأهلي والزمالك لطاقم تحكيم مصري.

ويواجه الزمالك الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري، يوم 18 أبريل الجاري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب بـ 33 نقطة من 14 مباراة، أما الأهلي فيحل ثالثا بـ 27 نقطة من 11 مباراة.

الزمالك الأهلي في الدوري محمود البنا
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