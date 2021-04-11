الفوز 11 تواليا.. إنتر يسقط كالياري ويقترب خطوة أخرى نحو اللقب

فاز إنتر ميلان للمرة 11 تواليا في الدوري الإيطالي بإسقاط ضيفه كالياري اليوم الأحد بهدف دون رد في الجولة 30.

وسجل الظهير الأيسر ماتيو دارميان هدف المباراة في الدقيقة 77 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي.

ورفع فريق نيراتزوري، متصدر الدوري، رصيده إلى 74 نقطة ليوسع الفارق مع الوصيف ميلان إلى 11 نقطة.

وبذلك اقترب رجال المدرب أنتونيو كونتي خطوة أخرى نحو لقب الدوري الغائب عن الفريق منذ 2010.

وتتبقى 8 جولات في البطولة الإيطالية التي هيمن عليها يوفنتوس في المواسم التسعة الماضية.

ويحتاج إنتر إلى 13 نقطة للتتويج بلقب الدوري للمرة 19 في تاريخه.

وسيحل إنتر ضيفا على نابولي يوم الأحد وبعدها بثلاثة أيام يواجه مضيفه سبيزيا.