سيغيب لنهاية الموسم.. ريال مدريد يعلن إصابة فاسكيز بإلتواء في الرباط الصليبي

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة لوكاس فاسكيز بإلتواء في الرباط الصليبي لقدمه اليسرى.

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وأصدر النادي بيانا رسميا أكد فيه إصابة فاسكيز بإلتواء في الرباط الصليبي بعد إجراء فحوصات طبية.

وكان فاسكيز قد أُصيب خلال مواجهة برشلونة، بعد التحام قوي مع سيرجيو بوسكيتس غادر على أثره الملعب في الدقيقة 43.

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب فاسكيز عن الملاعب.

لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية نشرت تقريرا يفيد بأن موسم فاسكيز قد انتهى بسبب الإصابة.

وشارك فاسكيز (29 عاما) في 34 مباراة مع ريال مدريد وسجل هدفين وصنع 8.

وينتهي عقد فاسكيز مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد تعاقده حتى الآن، مما يعني أن مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة ستكون الأخيرة له إذا لم يتوصل للاتفاق مع إدارة الفريق الملكي.